- "Parea Saigon, nu Kabul", comenteaza vineri pentru EFE Anatoli Matviiciuk, fost responsabil rus din serviciile de informatii, referindu-se la retragerea trupelor americane din Kabul. Multi veterani sovietici ai razboiului din Afganistan sunt de parere ca Washingtonul i-a lasat de izbeliste pe afgani,…

- Roya Rahmani, prima femeie ambasador a Afganistanului în Statele Unite care și-a parasit postul în iulie, este în mod clar oripilata de preluarea de catre talibani a țarii, dar nu este suprinsa și acuza, într-un interviu, fostul guvern de la Kabul susținut de America de eșecul…

- Doisprezece soldați americani au fost uciși și alți cincisprezece au fost raniți în atentatele sinucigașe comise joi în apropierea aeroportului din Kabul, a indicat un un înalt responsabil american, precizând ca evacuarile din Afganistan au continuat totuși, relateaza AFP."Doi…

- Talibanii au tras focuri de arma în aer și au folosit bastoane pentru a forța oamenii disperați sa fuga din Afganistan sa faca un pas în spate și pentru a forma cozi ordonate în fața aeroportului din Kabul duminica, au spus martorii, la o zi dupa ce șapte persoane au murit strivite…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza si considerata terorista de Israel si alte state occidentale, i-a felicitat luni pe talibani pentru „victorie”, dupa ce acestia au preluat din nou controlul in Afganistan, transmite AFP, potrivit Agerpres . Gruparea islamista „felicita…

- Intr-un comunicat dat publicitații duminica, dupa ce s-au confirmat știrile privind intrarea talibanilor in Kabul și fuga președintelui afagan, Donald Trump a spus ca, in acest context, președintele Biden ar trebui sa demisioneze. «Este timpul», se spune in comunicatul lui Trump, «ca Joe Biden, discreditat,…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. „Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane in ultimele…