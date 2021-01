Ministrul de interne a aflat, in timpul emisiunii la B1Tv, ca un politist a fost injunghiat la Eforie. Reactia lui Lucian Bode

Un politist in varsta de 32 de ani a fost injunghiat in abdomen marti seara in timpul unei interventii. Totul s a intamplat in Eforie Nord, unde politistii… [citeste mai departe]