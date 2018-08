Brunson, originar din Carolina de Nord, a fost arestat in octombrie 2016 de autoritatile turce care il acuza de spionaj si activitati "teroriste" si este in prezent in arest la domiciliu. Oficialitatile turce cred ca pastorul american a fost implicat in lovitura de stat din urma cu doi ani impotriva guvernului presedintelui Recep Tayyip Erdogan.



La randul sau, presedintele Trump a declarat in timpul reuniunii ca Turcia a aratat ca "nu este un bun prieten al SUA", referindu-se la alianta traditionala cu acest membru al NATO.



Casa Alba a calificat drept ''regretabile'' sanctiunile…