- Președintele Biden spune ca Statele Unite vor „raspunde in consecința” daca Phenianul va continua sa intensifice tensiunile prin testarea de rachete balistice. Declarația a fost facuta de președintele american in cadrul primei sale conferințe de presa susținuta de la preluarea mandatului prezidențial…

- Presedintele american Joe Biden a avertizat, joi, in prima sa conferinta de presa de la preluarea mandatului, ca vor exista „raspunsuri” daca Phenianul va continua sa lanseze rachete balistice noteaza news.ro. Remarca lui a venit dupa ce joi Coreea de Nord a lansat doua astfel de rachete in…

- Coreea de Nord a lansat duminica doua rachete, la scurt timp dupa o vizita la Seul a doi ministri americani - primele teste de acest fel de la instalarea presedintelui Joe Biden la Casa Alba - a afirmat marti un responsabil american.

- Coreea de Nord a lansat duminica doua rachete, la scurt timp dupa o vizita la Seul a doi ministri americani - primele teste de acest fel de la instalarea presedintelui Joe Biden la Casa Alba - a afirmat marti un responsabil american, citat de AFP. "Avem cunostinta despre lansarea a doua…

- Statele Unite vor riposta la "agresiunile" comise de China, a avertizat marti, in cursul vizitei in Japonia, secretarul de Stat american, Antony Blinken, pledand pentru contracararea provocarilor generate de Beijing si de Phenian, insa Coreea de Nord a amenintat noua Administratie de la Washington,…

- SUA au aprobat la randul lor miercuri prelungirea Tratatului 'New START' cu Rusia pentru o perioada de cinci ani, a anuntat secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, relateaza Reuters si AFP. "Prelungirea Tratatului 'New START' asigura ca avem limite verificabile pentru…

- Coreea de Nord a dezvaluit un nou tip de racheta balistica ce poate fi lansata de pe submarine, media de la Phenian catalogând-o drept „cea mai puternica arma din lume”, relateaza BBC.Mai multe dintre noile rachete au fost dezvaluite în timpul unei parade militare supervizate…

- Acest Congres este primul din ultimii cinci ani si doar al optulea din istoria Coreei de Nord. El se desfasoara cu doua saptamani inainte de intrarea in functie a presedintelui american Joe Biden, in contextul in care relatiile cu Statele Unite se afla in impas. Al 8-lea Congres al Partidului Muncitorilor…