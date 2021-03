SUA: Virginia, primul stat din sudul Statelor Unite care a abolit pedeapsa cu moartea

Stiri pe aceeasi tema

- Virginia, care detine recordul la numarul de executii pe teritoriul SUA, a devenit miercuri primul stat din fostul Sud segregationist care a abolit pedeapsa cu moartea, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Astazi nu exista loc pentru pedeapsa cu moartea in acest stat, in sud si in aceasta tara", a…

- Statul american Virginia a abolit pedeapsa cu moartea, dupa ce ambele camere ale parlamentului local au votat luni un proiect de lege in favoarea anularii acesteia, relateaza dpa. Pentru ca legea sa intre in vigoare mai este nevoie ca ea sa fie promulgata de guvernatorul statului, Ralph…

- Statul american Virginia a abolit pedeapsa cu moartea, dupa ce ambele camere ale parlamentului local au votat luni un proiect de lege in favoarea anularii acesteia, relateaza dpa, potrivit AGERPRES. Pentru ca legea sa intre in vigoare mai este nevoie ca ea sa fie promulgata de guvernatorul…

- Statul american Virginia a abolit pedeapsa cu moartea, dupa ce ambele camere ale parlamentului local au votat luni un proiect de lege în acest sens, relateaza dpa. Pentru ca legea sa intre în vigoare mai este nevoie ca ea sa fie promulgata de guvernatorul statului, Ralph Northam,…

- Legislativul statului american Virginia a votat vineri pentru abolirea pedepsei cu moartea, trimitand legea spre promulgare guvernatorului Ralph Northam, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Camera Delegatilor din Virginia, cu majoritate democrata, a votat cu un scor de 57-41 pentru a se…

- Virginia, care are un istoric trist de execuții pe pamânt american, a fost la doar un pas de a deveni primul stat din fostul spațiu segregaționist din Sud care a abolit pedeapsa cu moartea, potrivit AFP.Dupa dezbateri electrice, Camera delegaților din Virginia a votat 57 pentru și 41 împotriva…

- Legislativul statului american Virginia a votat vineri pentru abolirea pedepsei cu moartea, trimitand legea spre promulgare guvernatorului Ralph Northam, transmite Reuters. Camera Delegatilor din Virginia, cu majoritate democrata, a votat cu un scor de 57-41 pentru a se pune capat pedepsei…

- Seful de Stat Kassym-Jomart Tokaiev a semnat ratificarea celui de-al doilea Protocol facultativ care se raporteaza la Pactul international pentru drepturile civile si politice. Textul a fost ratificat anul trecut de parlamentul din Kazahstan. Pactul ii obliga pe semnatari sa aboleasca pedeapsa capitala…