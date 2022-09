Stiri pe aceeasi tema

- Seful politiei nationale din Japonia, Itaru Nakamura, a anuntat joi ca si-a prezentat demisia dupa ce a recunoscut ca au existat erori in protectia fostului premier Shinzo Abe, asasinat la 8 iulie in timpul unui miting electoral.

- Președintele rus Vladimir Putin nu intenționeaza sa participe la funeraliile de stat ale fostului premier japonez Shinzo Abe, a declarat reporterilor purtatorul de cuvant al președinției ruse Dmitri Peskov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Asasinul fostului premier japonez credea ca Shinzo Abe promova un grup religios caruia mama sa i-a facut o "donație uriașa". Poliția confirma ca suspectul purta pica unei anumite organizații, dar nu a numit-o.

- Fostul premier Adrian Nastase reacționeaza la atentatul in urma caruia Shinzo Abe, fost prim-ministru al Japoniei, și-a pierdut viața. Nastase avertizeaza ca instabilitatea globala va fi in perioada urmatoare tot mai accentuata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Continua sa apara detalii despre cazul care a zguduit Japonia! De la o ora la alta apar informații noi despre atacul șocant in urma caruia fostul premier nipon Shinzo Abe a pierit, la 67 de ani, dupa ce a fost impușcat, in timp ce ținea un discurs public, in orașul Nara. Suspectul in cazul uciderii…

- PMP a transmis un mesaj de condoleante in urma mortii fostului premier japonez Shinzo Abe, care in cursul diminetii a fost victima unui asasinat si a precizat ca „astfel de actiuni barbare si perfide sunt rezultatul propagarii tot mai explicite a unui discurs al urii la toate nivelurile politice…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a transmis, dupa ce fostul premier japonez Shinzo Abe a fost impuscat la un eveniment electoral, ca „este de neconceput” sa se ajunga la tentative de asasinat in campaniile electorale.

- Pe 8 iulie, s-a produs o tentativa de asasinat asupra fostului premier japonez Shinzo Abe. Acesta se afla acum in stare de „stop cardiac și pulmonar” – așa cum se numește in Japonia moartea clinica, care poate fi confirmata doar de un medic autorizat. Ce se știe despre incident - in materialul TASS.…