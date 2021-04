SUA: Vedeta transgender Caitlyn Jenner își anunță candidatura pentru postul de guvernator al Californiei Fosta campioana olimpica și membra a &"clanului&" Kardashian, Caitlyn Jenner (nascuta William Bruce Jenner), și-a anunțat vineri candidatura la funcția de guvernator al Californiei, cu scopul de a deveni prima persoana transgender care sa ocupe o astfel de poziție în Statele Unite, potrivit AFP.



&"Sunt o câștigatoare&", a spus într-o declarație fostul decatlet încoronat la Montreal în 1976, care își va lansa oficial campania &"în urmatoarele saptamâni&".



"Sunt un autentic câștigator și singura care poate pune capat mandatului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

