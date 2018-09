SUA: Uraganul Florence, retrogradat la categoria 1 (NHC)

Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Florence, care se indreapta spre coasta de est a Statelor Unite, este acum un uragan de categoria 2 pe scara Saffir-Simpson (care are cinci grade), a indicat la finalul zilei de miercuri (ora locala) Centrul National pentru Uragane (NHC) din SUA, citat de agentiile internationale

- Uraganul Florence, de categoria 4 din 5 pe scara Saffir-Simpson, se afla la 1880 de km de coasta de est a Statelor Unite, unde va ajunge joi, a anuntat luni National Hurricane Center (NHC, centrul national american pentru uragane), citat de Reuters. Vantul are o viteza de 220 de km/h, iar amploarea…

- Furtuna tropicala Florence este asteptata sa se transforme intr-un "uragan major si periculos" pana luni, pe masura ce se apropie de Caraibe si de coasta estica a Statelor Unite, indica previziuni meteorologice, citate de DPA. Furtuna va afecta Insulele Bermude si Bahamas marti si miercuri,…