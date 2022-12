Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Statele Unite s-au angajat sa continue sa-si consolideze cooperarea spatiala, in subiecte de explorare spatiala si de lupta impotriva modificarilor climatice, in cadrul unei vizite a lui Emmanuel macron la sediul NASA, la Washington, impreuna cu vicepresedinta americana Kamala Harris, relateaza…

- Relațiile dintre Moscova și Washington vor ramane ”proaste” indiferent de rezultatele alegerilor parțiale actuale din Statele Unite, a subliniat miercuri președinția Rusiei. ”Aceste alegeri”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agențiile ruse de presa, ”nu pot schimba…

- Presedintele american Joe Biden a votat anticipat in alegerile de la jumatate de mandat, prevazute la 8 noiembrie, in care ar putea pierde majoritatea in Congres, si a denuntat violenta politica in Statele Unite, relateaza AFP. Insotit de nepoata sa Natalie - care a votat pentru prima oara -, Joe…

- SUA au anuntat miercuri sanctiuni impotriva a doi oligarhi din Republica Moldova - Vladimir Plahotniuc si Ilan Sor - precum si impotriva altor cateva persoane suspectate de ingerinta in contul Rusiei sau de coruptie, care au subminat statul de drept in Republica Moldova si au promovat interesele…

- Trupele sud-coreene și americane au exersat miercuri (19 octombrie) construirea de poduri plutitoare pentru a transporta tancuri și alte vehicule blindate peste rauri, ca parte a unor exerciții comune mai ample, care au atras furia Coreei de Nord. Comandantul companiei din Batalionul 11 de geniu al…

- Avocatii lui Moussa Dadis Camara, fost presedinte al Guineei, au declarat ca acesta a fost condamnat la inchisoare inainte de procesul privind presupusa sa implicare intr-un masacru de pe un stadion care a avut loc in urma cu 13 ani, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In ciuda incercarilor Kremlinului de a folosi energia ca arma și de a rupe hotararea Occidentului de a sprijini Ucraina, Statele Unite fac apel la Europa sa ramana unita in menținerea sancțiunilor impotriva Rusiei, scrie CNN, citand oficiali americani și europeni. Fii la curent cu cele mai…

- Liderul AUR, George Simion, pleaca in Statele Unite ale Americii, in perioada 17-19 septembrie. El a fost invitat de catre Inter parliamentary Coalition for Global Ethics sa partticipe la reuniunea organizata in data de 18 septembrie 2022 la New York. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…