- Asociatia afganilor parasiti (ALBA) solicita Statelor Unite evacuarea fostilor interpreti si angajati ai fortelor americane din Afganistan, de teama represaliilor din partea talibanilor. Insula Guam de la Oceanul Pacific, un teritoriu american, propune sa primeasca temporar mii de afgani evacuati din…

- O calugarita din California, in prezent pensionara, a acceptat sa se recunoasca vinovata de frauda cu fonduri federale si spalare de bani, dupa ce a fost acuzata ca a furat peste 835.000 de dolari din contul unei scoli pentru plata unor cheltuieli personale, inclusiv pentru finantarea unor calatorii…

- O calugarita din California a furat peste 800.000 de dolari din contul unei scoli și i-a cheltuit in cazinouri. Mary Margaret Kreuper, in varsta de 79 de ani, a recunoscut ca este vinovata de frauda cu fonduri federale si spalare de bani, potrivit Departamentul de Justitie al Statelor Unite.

- Nivelul de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera a atins, in luna mai cea mai ridicata valoare inregistrata de la debutul masuratorilor, in urma cu 63 de ani, au anuntat luni oameni de stiinta care au tras un semnal de alarma, informeaza Reuters. In mai 2021 a fost depasit pragul de 419 parti pe milion…

- In mai 2021 a fost depasit pragul de 419 parti pe milion (ppm), unitate de masura utilizata pentru a cuantifica concentratiile poluantilor atmosferici, potrivit unui raport intocmit de oameni de stiinta de la Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA) din Statele Unite si Scripps Institution…

- California si NASA, sustinute de miliardarul Michael Bloomberg, au anuntat joi un parteneriat de 100 de milioane de dolari, conceput pentru a monitoriza din spatiu emisiile de gaze cu efect de sera provenite din surse individuale, precum centralele electrice si rafinariile de petrol, informeaza Reuters.…

- Nu se știe cu exactitate ce tip de vaccin este mai eficient impotriva coronavirusului, deoarece nu au fost comparate direct in studii. Experții spun insa ca vaccinurile sunt similare in ceea ce conteaza cel mai mult: prevenirea spitalizarilor și a deceselor. „Din fericire, toate aceste vaccinuri par…

- Cercetatorii care lucreaza pentru a descoperi cand si cum a aparut virusul pentru prima data in China au calculat ca prima infectare la om a avut loc cel mai devreme in octombrie 2019, informeaza Mediafax , care citeaza CNN . Cercetatorii au mai descoperit ca noul coronavirus a fost aproape sa nu devina…