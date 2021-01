Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 11 senatori republicani, condus de influentul senator republican de Texas, Ted Cruz, a anuntat ca va contesta victoria presedintelui ales, democratul Joe Biden, pe 6 ianuarie, cand Congresul trebuie sa certifice votul Colegiului Electoral.

- Liderul majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, a recunoscut marti victoria democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale in dauna lui Donald Trump, la o zi dupa confirmarea rezultatelor scrutinului de Colegiul Electoral, transmit Reuters, AFP si DPA. ''Colegiul Electoral…

- Președintele in funcție Donald Trump continua sa conteste rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA 2020, chiar și dupa ce Colegiul Electoral a confirmat victoria democratului Joe Biden. Un consilier de la Casa Alba a declarat pentru CNN ca Trump va incerca sa-și joace acum ultima sa carte ramasa:…

- Tot mai multi senatori republicani il recunosc pe Joe Biden drept presedinte ales, dupa ce Colegiul Electoral i-a confirmat victoria in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, si resping ideea unei incercari de a rasturna rezultatul alegerilor in Congres, relateaza Reuters.

- Liderul de la Kremlin a recunoscut victoria lui Joe Biden doar dupa ce aceasta a fost confirmata, luni, de Colegiul Electoral al SUA, scriu AFP și Moscow Times. Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marti pe Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din Statele Unite si s-a declarat…

- In Statele Unite, marii electori se reunesc luni in adunarile legislativelor din fiecare stat al federatiei pentru a-l vota in mod oficial pe Joe Biden drept viitorul presedinte al tarii, punand astfel capat efectiv tentativei frenetice, dar esuate, a presedintelui in functie Donald Trump de a rasturna…

- Statul american Georgia a revenit asupra comunicatului de presa privind certificarea oficiala a victoriei lui Joe Biden în scrutinul prezidential, transmite Reuters. Presa locala preluata de Reuters a anuntat vineri ca rezultatul renumararii voturilor a fost confirmat oficial, iar cei…

- Statul american Georgia a certificat oficial vineri victoria lui Joe Biden in scrutinul prezidential, informeaza presa locala preluata de Reuters. Cele 16 voturi in Colegiul Electoral national din Statele Unite ii revin astfel candidatului democrat. Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald…