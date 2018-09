Un tribunal federal l-a condamnat vineri la 14 zile de inchisoare pe George Papadopoulos, un fost consilier diplomatic al lui Donald Trump vinovat ca a mintit in ancheta asupra unei posibile intelegeri secrete intre Moscova si echipa de campanie a candidatului republican, noteaza AFP.



George Papadopoulos a mai primit o amenda de 9.500 de dolari si un an de libertate conditionata insotita de munca in folosul comunitatii. In octombrie 2017, el a pledat vinovat ca depus marturie mincinoasa la FBI.



Barbatul in varsta de 31 de ani a fost la originea faimoasei anchete ruse care…