- Averea neta a fostului președinte american Donald Trump a scazut cu 700 de milioane de dolari în timpul celor 4 ani de mandat, relateaza Insider.Averea lui Trump a scazut de la 3 miliarde de dolari la 2,3 miliarde în timpul președinției sale, potrivit Bloomberg.Impactul pandemiei…

- Lumea mondena din Capitala este martora unui nou posibil scandal, in care este implicat un important patron de cluburi. Conform surselor judiciare din acest caz, pe numele lui Costi Alecu și iubita acestuia, a fost demarata o ampla ancheta. Este vorba de un dosar de frauda, și emiterea unui mandat de…

- Polițiștii din județul Suceava au finalizat primele cercetari in cazul accidentului din comuna Arbore, județul Suceava, ce s-a produs pe data de 3 martie. Impactul a avut loc intre doua autoturisme și un microbuz școlar ce transporta elevi. Șoferul microbuzului trebuia sa fie in carantina Șoferul ce…

- Deși informația a aparut zilele acestea in media, pana in prezent nu este insa clar in ce perioada și-a vandut compania cu sediul in Marea Britanie, participația la Moderna. De altfel, in ciuda unui punct vedre așteptat, cele doua companii nu au facut momentan comentarii pe marginea acestui subiect,…

- Exchange-ul de criptomonede Coinbase, care se pregatește de listarea la bursa, a realizat un profit de peste 322 de milioane de dolari in anul 2020, in principal datorita tranzacțiilor cu bitcoin și ethereum, conform prospectului sau, publicat joi.

- Coreea de Sud a anuntat marti ca a ajuns la un acord cu Iranul pentru reglementarea contenciosului legat de inghetarea de catre Seul a miliarde de dolari proveniti din petrol, precizand insa ca acest compromis mai trebuie validat de Washington, transmite AFP. Iranul a sechestrat la inceputul…

- Mai multi locuitori ai statului Texas au primit facturi astronomice la energie electrica, in ciuda intreruperilor de curent și a economiei pe care o fac in aceasta perioada, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. De vina pentru acest lucru este modelul de contract pe care il au cu firnizolrul de energie.