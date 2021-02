Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați inarmați au intrat in casa Lindei Ellis, 73 de ani, in Goldsboro, Carolina de Nord, SUA, sambata, 13 februarie, puțin dupa miezul nopții. Cei doi hoți, care aveau fețele acoperite, i-au cerut femeii toți banii pe care ii are in casa și, pentru a fi mai convingatori, i-au tras un glonț in…

- Politistii din Valcea au retinut o femeie care a incercat sa retraga suma de 18.000 de lei din contul unei persoane, folosind un act de identitate fals. Cazul a ajuns in atentia autoritatilor dupa ce angajatii unitatii bancare au anuntat Politia. Potrivit unui comunicat dat publicitatii vineri…

- La data de 4 ianuarie 2021, in jurul orei 20,00, polițiștii din Cugir au fost sesizați de catre o femeie din Cugir cu privire la faptul ca fostul sau concubin nu respecta dispozițiile ordinului de protecție provizoriu. Polițiștii s-au deplasat la locuința femeii unde l-au identificat pe barbatul in…

- Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a depista o femeie in varsta de 36 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, care a plecat de la domiciliu in data de 21 decembrie a.c., insa nu s-a mai intors."Politia a fost sesizata…

- Patru persoane, printre care un copil de 13 ani, au fost gasite decedate intr-o locuinta din Baldovinesti, județul Olt. Cele patru persoane nu prezentu urme de violenta pe corp, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu. Ea a precizat ca politistii…

- O craioveanca de 29 de ani s-a certat cu iubitul și a sunat la 112 spunand ca cineva vrea sa o omoare, apoi a inchis telefonul. Cand a realizat ca a exagerat, nu a mai dorit sa intre in legatura cu forțele de ordine. Poliția a amendat-o pe femeie. Polițiștii doljeni au fost sesizați, sambata…

- La data de 23 noiembrie a.c., in jurul orei 14:14, polițiștii din Voluntari au fost sesizați prin apelul 112 cu privire la faptul ca, in parcarea unui depozit de legume și fructe, din orașul Voluntari, se afla un barbat, care a fost injunghiat. Imediat, polițiștii orașului Voluntari s-au deplasat…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Mioveni au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de ucidere din culpa si au retinut un tanar de 19 ani, din Davidesti. Din cercetari s-a stabilit ca in seara zilei de 13 noiembrie, in jurul orei 18:00, in timp ce conducea un…