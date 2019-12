​SUA: Un congresmen democrat, care se opune procedurii de demitere a lui Trump, va trece la republicani

Stiri pe aceeasi tema

- Congresmenul democrat Jeff Van Drew, care se opune inițierii procedurii care ar putea duce la demiterea președintelui Donald Trump, le-a spus colaboratorilor sai ca se va inscrie in Partidul Republican, relateaza cotidianul The New York Times, citand surse familiare cu aceasta situație, conform Mediafax.Jeff…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat la Casa Alba pe „cainele erou“ care a alergat in tunel dupa liderul Statului Islamic si a ramas ranit in urma operatiunii, scrie The New York Times (NYT).

- Șeful administrației de la Washington, Donald Trump, a decis: „The New York Times” si „The Washington Post” nu vor mai fi distribuite in fiecare dimineata la Casa Alba, scrie AFP. „Nu ne-am reinnoit...

- Donald Trump a sugerat o serie de masuri extreme pentru a descuraja imigranții care incearca sa patrunda pe teritoriul SUA, inclusiv construirea unui zid electrificat, cu un șanț cu aligatori sau șerpi, la frontiera cu Mexicul, afirma autorii unei carți publicate de jurnaliști de la The New York…

- Sefa democratilor in Congresul american Nancy Pelosi a dat asigurari vineri ca faptele care au condus la lansarea unei proceduri de destituire a lui Donald Trump sunt ”irefutabile” - ”el nu ne-a lasat alta optiune”, relateaza AFP.

- Casa Alba e zguduita de un scandal declansat de sesizarea de catre un avertizor de integritate a unei conversatii intre presedintele american si cel ucrainean, in cadrul careia Donald Trump ii cere omologului sau Volodimir Zelenski sa ancheteze asupra unui potential rival in alegerile prezidentiale…

- "O zi atat de importanta la Natiunile Unite, atat de multa munca si un succes atat de mare, iar democratii au tinut cu dinadinsul sa o strice si sa o injoseasca cu si mai multe stiri de ultima ora, mizerii ale vanatorii de vrajitoare. Va vine sa credeti?", a transmis Donald Trump pe Twitter.…

- Luni, Trump negase ca ar fi conditionat ajutorul militar pentru Ucraina de declansarea unei anchete la Kiev impotriva fostului vicepresedinte american Joe Biden si a familiei acestuia. Fondurile respective au fost deja aprobate de Congresul Statelor Unite. Mai multi membri ai Comisiei pentru…