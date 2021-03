Un barbat pus acuzare pentu uciderea unui rezident din New Jersey a marturisit ca ar fi comis de fapt 16 crime, printre cei uciși numarându-se fosta sa soție și trei alte persoane gasite moarte în apropierea unui aeroport din statul New Mexico, relateaza ABC News.



Sean Lannon, în vârsta de 47 de ani, afirma ca a ucis 4 persoane ale caror cadavre au fost descoperite într-un autovehicul și alte &"11 persoane&" în New Mexico, a declarat vinerea trecuta procurorul Alec Gutierrez din statul New Jersey în fața instanței.



Gutierrez afirma ca Lannon…