Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a semnat joi, la o zi de la adoptarea de catre Congres, giganticul plan de relansare economica in valoare de 1.900 miliarde de dolari, relateaza AFP. Joe Biden a semnat aceasta lege la Biroul Oval, la sapte saptamani de la preluarea puterii la Casa Alba.

- ​Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a îndemnat sâmbata pe noul sau omolog american, Joe Biden, sa 'întoarca pagina', declarându-se gata sa deschida 'o noua cale' în relatiile diplomatice dintre Caracas si Washington, rupte în urma cu doi ani,…

- Președintele PSD, deputatul buzoian Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj cu ocazia preluarii de catre Joe Biden a mandatului de președinte al Statelor Unite ale Americii. „Salut preluarea mandatului de Președinte al Statelor Unite ale Americii de catre Joe Biden. Planul economic și social al noii administrații…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a asistat miercuri dimineata la o slujba la catedrala St Matthew din Washington, insotit de liderii democrati si republicani din Congres, un gest simbol al reconcilierii cu trei ore inainte de inceperea mandatului sau, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Viitorul…

- Presedintele-ales al Statelor Unite, Joe Biden, a anuntat marti ca o va numi ca ministru adjunct al Sanatatii pe Rachel Levine, o experta transgender in pediatrie si psihiatrie. In prezent, Rachel Levine este responsabila a Sanatatii in statul Pennsylvania, scrie digi24.ro .

- Șefa Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, continua sa faca presiuni asupra vicepreședintelui Mike Pence pentru a invoca al 25-lea amendament, cu scopul de a-l suspenda pe Donald Trump din funcția de președinte a Statelor Unite. Daca nu reușește, șefa democrata a Camerei va recurge…

- Presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a vorbit, sambata, despre „consecintele devastatoare” pe care le vor suferi milioane de americani daca Donald Trump nu va aproba planul de relansare economica adoptat de Congres, relateaza presa internationala.