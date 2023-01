Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul a doi jurnalisti iranieni intemnitati pentru ca au contribuit la raspandirea stirii privind moartea tinerei kurde Masha Amini in arestul politiei, in luna septembrie, a fost arestat, a anuntat sambata cotidianul reformator iranian Ham Mihan, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Politia din Houston a anuntat vineri arestarea si inculparea unui suspect in cazul uciderii in noiembrie a tanarului rapper american Takeoff, membru al cunoscutului grup de hip-hop din SUA, Migos, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O ceremonie de comemorare a victimelor celui mai cumplit accident produs in Valea Jiului, in anul 1980, cand in urma unei acumulari de gaze au murit 53 de mineri, a avut loc, marti, la Mina Livezeni din judetul Hunedoara, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Autoritatile din orasul Chesapeake, in estul SUA, au publicat vineri un text scris de autorul atacului care a facut marti sase morti intr-un supermarket, in care el explica faptul ca a fost "hartuit", informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Realizatorul TV Dan Negru ii avertizeaza pe romani sa nu parieze pe meciurile de la Campionatul Mondial de fotbal. Negru spune ca victoriile sunt deja aranjate și ca toți cei care pariaza sperand in meciuri cinstite vor fi dezamagiți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tribunalul Maramures a admis, joi, propunerea Parchetului de arestare preventiva pentru 30 de zile a unui agent de politie in varsta de 24 de ani, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de distrugere si instigare la acces ilegal la un sistem informatic, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Un tanar in varsta de 22 de ai a fost arestat preventiv dupa ce a talharit o femeie de 74 de ani, in plina zi, pe o strada din municipiul Barlad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…