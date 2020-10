Stiri pe aceeasi tema

- La recomandarea medicilor, președintele Donald Trump a fost spitalizat, pentru cateva zile, la clinica Walter Reed de la periferia Washingtonului. Potrivit unui comunicat al Casei Albe, este vorba de “o masura de precauție”. Președintele urmeaza sa-și desfașoare activitatea de la spital. Prima doamna,…

- Presedintele american, Donald Trump, diagnosticat cu COVID-19, a afirmat vineri ca el crede ca se simte "foarte bine", intr-o scurta inregistrare video publicata in timp ce era transportat spre un spital de la periferia Washingtonului, noteaza AFP. "Vreau sa multumesc tuturor pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, testat pozitiv la coronavirus, va fi internat intr-un spital de la periferia Washingtonului "pentru cateva zile", a anuntat vineri Casa Alba, scrie AFP. "Ca masura de extrema prudenta si la recomandarea medicului sau si a expertilor medicali, presedintele…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat sambata ca va propune "foarte rapid" un nume, "probabil" al unei femei, pentru postul ramas vacant la Curtea Suprema a Statelor Unite dupa decesul judecatoarei Ruth Bader Ginsburg, scrie AFP. "Vom avea pe cineva numit foarte rapid", a declarat liderul…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat vineri ca nu a vazut dovezi despre otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii, adaugand in acelasi timp ca nu are niciun motiv sa se indoiasca atunci cand Berlinul da asigurari ca dispune de "probe fara echivoc", noteaza AFP. "Nu am vazut…

- Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut marti gravitatea pandemiei de COVID-19 in Statele Unite, in prima sa conferinta de presa, de la sfarsitul lui aprilie, pe tema "virusului din China", dupa cum il numeste, scrie AFP. "Din nefericire, asta se va inrautati cu siguranta, inainte…

- Presedintele american Donald Trump a aparut pentru prima data sambata in public purtand masca de protectie impotriva coronavirusului, au consemnat agentiile internationale de presa. Liderul de la Casa Alba, care a evitat pana acum sa apara in public cu masca, a purtat o masca bleumarin in timpul vizitei…

- Președintele american, Donald Trump, a fost, sambata, in vizita la spitalul militar Walter Reed, purtand pentru prima oara de la inceputul pandemiei de coronavirus masca de protecție, noteaza BBC.”Nu am fost niciodata impotriva maștilor, dar cred ca este un loc și un timp pentru asta”, a precizat Donald…