Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a cerut luni Congresului american sa aprobe 25,2 miliarde de dolari pentru NASA in 2021, cel mai mare buget alocat agentiei spatiale americane in ultimele decenii, si a solicitat o crestere constanta a acestuia in urmatorii cinci ani pentru a asigura obiectivul anuntat de presedintele Donald…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat vineri ca Beijingul ''actioneaza foarte profesionist'' in lupta impotriva epidemiei provocate de noul coronavirus, care a infectat peste 30.000 de persoane in China continentala, relateaza AFP. Presedintele a indicat ca a avut ''o…

- Presedintele a indicat ca a avut ''o conversatie excelenta'' joi seara cu presedintele chinez Xi Jinping. ''Am vorbit mai ales despre coronavirus'', a declarat Trump in fata jurnalistilor la Casa Alba. ''Muncesc foarte mult si cred ca fac o munca foarte profesionala'', a adaugat el. Donald Trump a spus…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a asigurat vineri Ucraina de sprijinul de neclintit al SUA, in plin proces de destituire a presedintelui Donald Trump din cauza presiunilor pe care le-ar fi exercitat asupra presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza AFP si Reuters. 'Sunt aici…

- Statele Unite colaboreaza foarte stans cu China in lupta impotriva epidemiei noului coronavirus chinez, anunta presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA - Sunt vizate 27 de județe din Romania ”Noi lucram foarte…

- Casa Alba a anuntat ca președintele Donald Trump va deveni primul președinte care va participa la adunarea anuala anti-avort din Washington, numita March for Life. Trump a facut o prioritate ca toti conservatorii sociali sa imbratiseze o atitudine corecta in problema avortului. In anii trecuți, el i-a…

- Camera Reprezentanților va vota miercuri punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump, pe cale sa devina cel de-al treilea președinte al SUA pentru care se inițiaza o procedura de destituire, a anunțat marți lidera democraților din Congres Nancy Pelosi, transmit AFP și Reuters. La câteva…

- Presedintele american Donald Trump a respins vineri procedura de punere sub acuzare si de destituire impotriva sa ca fiind o "farsa" si a spus ca nu l-ar deranja un proces lung in Senatul SUA, precizand totodata ca i-ar placea sa il vada pe avertizorul de integritate a carui plangere i-a facut pe democrati…