- Fregata „Marasesti” a participat marti, 25 februarie, in vestul Marii Negre, la exercitii in comun cu distrugatorul american „USS ROSS” (DDG-71), nava militara componenta a pachetului de capabilitati ale Fortelor Navale ale Statelor Unite ale Americii in Europa si Africa (NAVEUR).

- Amenințare fara precedent la adresa Europei, dar și a Statelor Unite ale Americii! Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, avertizeaza ca tarile europene se afla in raza de actiune a arsenalului de rachete al Chinei.„Confruntandu-ne cu aparitia noilor tehnologii si cu faptul ca…

- Statele Unite vor desfașura nu mai putin de 20.000 de militari, plus echipament greu, in Europa pentru a lua parte la cel mai amplu exercitiu al NATO din ultimii 25 de ani, un exercițiu la care ia parte și Romania, relateaza Euronews. Denumit “Defender Europe“, exercițiul va implica un total de 37.000…

Exercițiul comun romano-american DACIAN REAPER-20, organizat de comandamentul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii dislocate in Europa (COMUSAFE) și Forțele Aeriene Romane, se desfașoara...

- Fortele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii (US Air Force) au anuntat ca au trimis in Romania cateva drone MQ-9 Reaper ghidate de la distanta. SUA si Romania au un parteneriat strategic pentru a aborda probleme de securitate regionala si globala, relateaza defence-blog.com. Pentru…

- Cu o forța militara care numara aproape 3 milioane de soldați, 4.800 de baze și poziții deținute pe șapte continente și un buget anual de peste 700 de miliarde de dolari, armata SUA este considerata cea mai puternica la nivel mondial. In contextul tensiunilor dintre SUA și Iran, CNN a trecut in revista…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, il va primi sambata pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, a informat MAE.