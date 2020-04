SUA: Tornadele au făcut peste 30 de morţi în sudul ţării Mai multe tornade au devastat duminica si luni dimineata sudul Statelor Unite, facand cel putin 32 de morti, potrivit unei surse oficiale si presei americane, relateaza AFP. Case distruse, copaci scosi din radacina, masini rasturnate. Furtunile au lovit o zona cuprinsa intre Texas si Carolina de Sud. "Sunt cel putin 11 morti confirmate si numeroase pagube materiale in intregul stat", a anuntat luni Agentia de gestionare a situatiilor de urgenta din statul Mississippi. Au fost inregistrate, de asemenea, alte morti, printre care noua in Carolina de Sud, sapte in Georgia, trei in Tennessee, una in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului Mississippi, din sudul Statelor Unite, a decretat stare de urgenta dupa ce cel putin sase persoane au murit, duminica, in timpul trecerii mai multor tornade, informeaza luni AFP. "Declar in aceasta seara stare de urgenta pentru a proteja sanatatea si siguranta oamenilor din Mississippi…

- Cel putin sase oameni au murit din cauza tornadelor care au lovit in weekend statele americane Louisiana, Texas si Mississippi, potrivit BBC. In Louisiana, numeroase case au fost distruse in orasul Monroe. Primaria anuntase initial pe retelele de socializare ca au fost inregistrate pagube…

- Cel putin 25 de persoane au murit in urma tornadelor violente care au lovit marti statul american Tennessee, inclusiv regiunea orasului Nashville, considerat capitala muzicii country din Statele Unite, informeaza AFP. Presedintele Donald Trump, care a declarat ca s-a rugat "pentru toti cei afectati…

- Cincisprezece scrutine sunt programate in Statele Unite, in ceea ce este numita "super-martea" alegerilor pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte, anunța MEDIAFAX.Partidul Democrat organizeaza alegeri in Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts,…

- Un incendiu care a cuprins mai multe ambarcatiuni amarate pe un dig al unui rau in sud-estul Statelor Unite s-a soldat cu opt morti in noaptea de duminica spre luni, au anuntat pompierii, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Sunt in masura, pentru moment, sa confirm opt morti”, a declarat presei…

- Puternicul seism care s-a produs vineri in estul Turciei a facut cel putin 31 de victime, potrivit celui mai recent bilant anuntat duminica de autoritatile din aceasta tara, informeaza AFP. Numarul persoanelor ranite in provinciile Elazig si Matalya este de cel putin 1.607, a anuntat Agentia nationala…

- Cel putin doua persoane au murit, iar mai multe altele au fost ranite, cel mai probabil angajati ai intreprinderii, in puternica explozie intr-un depozit industrial texan la Houston, vineri, soldata cu pagube importante, relateaza AFP.

- UPDATE – Un cutremur major in estul Turciei a ucis cel putin 19 persoane si ranit peste 900, a anuntat sambata agentia de presa de stat Anadolu, citand agentia pentru managementul dezastrelor AFAD, transmite DPA. Cel putin 15 persoane au fost ucise in provincia Elazig si patru in cea vecina Malatya,…