- Președintele american Joe Biden a spus vineri ca va avea ”foarte probabil” o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologul rus, Vladimir Putin, în încercarea de a atenua tensiunile dintre cele doua țari, deoarece Rusia este acuzata ca a desfașurat trupe…

- Ucraina vrea sa achizitioneze armament ”defensiv” din Occident impotriva ”agresivitatii” Rusiei la frontiere, a anuntat joi seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba, relateaza AFP. ”Agresivitatea Rusiei a crescut considerabil in aceste ultime saptamani”, acuza intr-o conferinta de presa ministrul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat luni Rusia ca orice noua provocare sau acțiune agresiva ar fi un motiv de „serioasa preocupare” pentru aliați, in condițiile in care in ultimele saptamani au fost observate „concentrari mari și neobișnuite de forțe rusești” in apropierea granițelor…

- Uniunea Europeana si-a exprimat vineri ingrijorarea cu privire la miscarile de trupe rusești in apropierea granitei cu Ucraina, in legatura cu care Washington a cerut la randul sau explicatii Moscovei, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Președintele Joe Biden l-a trimis la Moscova, la inceputul acestei saptamani, pe directorul CIA, Bill Burns, pentru a avertiza Kremlinul ca SUA urmarește indeaproape acumularea de trupe in apropierea graniței cu Ucraina. SUA au transmis ca ]ncearca sa determine ce motiveaza acțiunile Rusiei. Rara calatorie…

- Ministerul Apararii ucrainean a dezmintit luni recentele relatari ale publicatiei americane Washington Post conform carora armata rusa comaseaza din nou trupe în apropierea frontierei cu Ucraina, acest minister mentionând ca nu a observat în ultima vreme o sporire a trupelor sau a…

- Rusia concentreaza din nou trupe in apropiere de frontiera sa cu Ucraina, suscitand ingrijorarea unor responsabili americani si europeni care urmaresc ceea ce ei considera a fi drept "miscari neobisnuite" de echipamente si personal militar pe flancul vestic al Rusiei, a relatat la sfarsitul saptamanii…

- ​Justitia olandeza a decis ca piesele arheologice împrumutate de la autoritațile ucrainene nu pot fi returnate Rusiei, care controleaza acum peninsula.Rusia a denunțat miercuri un „precedent periculos” și a anunțat deschiderea unei anchete pentru estimarea prejudiciului sau…