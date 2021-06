Camerele de urgenta pentru tentative de sinucidere au fost vizitate mai des, dupa ce acest aspect a crescut in randul adolescentilor in timpul pandemiei din Statele Unite, in special in randul fetelor, potrivit datelor publicate vineri de autoritatile sanitare americane. “De la inceputul lunii mai 2020, numarul vizitelor in camera de urgenta pentru suspiciuni de tentative de sinucidere a inceput sa creasca in randul adolescentilor cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani, in special in randul fetelor”, a scris Centrul pentru Prevenire si Control. agentie de sanatate publica. In vara anului 2020 (de…