Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si-au redus semnificativ ajutorul acordat Afganistanului si au confirmat retragerea treptata a trupelor lor dupa esecul unei medieri a secretarului de stat Mike Pompeo pe langa lideri politici de la Kabul, noteaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Profilul mortilor de COVID-19…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a sosit luni la Doha, in Qatar, unde va avea pentru prima data intrevederi cu lideri ai talibanilor, la trei saptamani dupa semnarea unui acord istoric deja amenintat, noteaza AFP. Secretarul de stat american "se va intalni cu responsabili ai talibanilor,…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo l-a acuzat luni pe ghidul suprem al Iranului, care a respins ajutorul SUA pentru contracararea coronavirusului, ca "minte" si ii sacrifica pe iranieni in favoarea "ideologiei si teoriilor de complot", informeaza AFP.Duminica, ayatollahul Ali Khamenei…

- Statele Unite au declarat luni ca "se opun cu fermitate" formarii unui "guvern paralel" in Afganistan, unde seful statului oficial reales si principalul sau adversar au depus amandoi juramantul ca presedinte, noteaza AFP. Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a salutat, totusi, declaratiile celor…

- Aceasta este primul atac aerian american dupa Acordul istoric de la Doha, in Qatar, semnat sambata de Washington cu talibanii in vederea unei retrageri a trupelor straine din Afganistan. Lupte grele in Afganistan: 33 de atacuri in 24 de ore, soldate cu zeci de victime Talibanii "atacau…

- Presedintele Donald Trump le-a cerut vineri afganilor sa ''profite de sansa pacii'' in ajunul semnarii unui acord istoric in Qatar intre SUA si talibanii si la care va participa secretarul de stat american Mike Pompeo, relateaza AFP. ''Ii indemnam pe afgani sa profite de sansa…

- Liderii americani și europeni, începând cu Emmanuel Macron, și-au afișat divergențele sâmbata legate de o slabire a Occidentului și de tendința de repliere naționala sub Donald Trump, Washingtonul respingând critici considerate “exagerate” și care “nu reflecta…