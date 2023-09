Contraofensiva ucraineana ”nu e a esuat”, insa drumul catre o victorie definitiva a Kievului in razboi este inca foarte lung, estimeaza seful Statului Major american, generalul Mark Milley, intr-un interviu difuzat duminica, relateaza AFP. Ucraina a lansat o contraofesniva in iunie, cu obiectivul de a recuceri teritoiile ucrainene ocupate de catre Rusia, dupa ce a primit armament din Occident si a format noi batalioane. ”Stiu ca unii observatori sustin ca aceasta ofensiva a esuat. Ea nu a esuat”, declara generalul intr-un interviu acordat CNN. ”Aceasta ofensiva, in pofida faptului ca este mai…