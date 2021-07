Stiri pe aceeasi tema

- In urma alegerilor parlamentare anticipate de duminica, PAS a obtinut 52,8% din totalul voturilor valabil exprimate, potrivit celor mai proaspete date ofeiite de autoritați Sursa foto: Comisia Electorala Centrala a Republicii Moldova In Parlament au mai intrat doar doua formatiuni politice: Blocul…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj dupa alegerile din Republica Moldova. Președintele Romaniei ii felicita pe moldoveni pentru vot și pentru “opțiunea clara” pentru integrare europeana. „Felicitari cetațenilor R. Moldova pentru spiritul civic și opțiunea clara pentru reforme, stat…

- Statele Unite ale Americii (SUA) vor dona Republicii Moldova 500.000 de doze de vaccin anti-COVID-19, a anuntat, vineri, Ambasada SUA la Chisinau. Potrivit sursei citate, vaccinurile Johnson & Johnson sunt produse în SUA si vor fi distribuite prin intermediul platformei COVAX.…

- De Ziua Nationala a Americii, 4 iulie, va prezentam cateva informatii referitoare la comunitatile romanesti din SUA. Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Statelor Unite ale Americii, cu sediul la Chicago, este pastorita de catre Inaltpreasfintitul Parinte Mitropolit Nicolae Condrea si are in componenta…

- ​Statele Unite au anunțat joi ca vor oferi pâna la trei milioane de dolari pentru informații cu privire la atacurile care vizeaza interesele sale în Irak, a doua zi dupa ce trei drone au atacat o baza în care staționeaza soldații americani, potrivit AFP.Autoritațile irakiene…

- Statele Unite ale Americii au anuntat vineri ca vor acorda Afganistanului ajutor umanitar suplimentar in valoare de peste 266 de milioane de dolari, in cadrul angajamentului "durabil" al Washingtonului fata de aceasta tara, relateaza Reuters. "In timp ce SUA isi retrag fortele militare din…

- Romanii vor avea in continuare nevoie de viza pentru a calatori in Statele Unite ale Americii din cauza unei prevederi din legislatia americana: rata de refuz. In prezent se depașește de trei ori nivelul acesteia. Conform programului Visa Waiver, de 3% este rata de refuz pentru cererile de viza pentru…

- CHIȘINAU, 14 mai – Sputnik. Rusia spera ca in Moldova vor fi organizate alegeri parlamentare corecte și deschise - declarații in acest sens a facut purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe Maria Zaharova, in cadrul briefingului saptamanal. © Photo : Președintele RomanieiPreședintele Romaniei…