Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) si Departamentul pentru Securitate Interna din SUA pregatesc emiterea unui avertisment referitor la presupuse activitati de spionaj ale Chinei pentru sustragerea datelor despre dezvoltarea unui vaccin anticoronavirus, relateaza Mediafax.

- Statele Unite vor acuza public China ca incearca sa pirateze cercetarile americane privind un vaccin contra coronavirusului pentru a sustrage informatii utile, au raport luni mai multe jurnale americane, noteaza AFP.Politia federala americana (FBI) si Departamentul pentru Securitate Interna…

- Statele Unite vor acuza public China ca incearca sa pirateze cercetarile americane privind un vaccin contra coronavirusului pentru a sustrage informatii utile, au raportat luni mai multe jurnale americane, noteaza AFP. Politia federala americana (FBI) si Departamentul pentru Securitate Interna vor publica…

- Presedintele Donald Trump a reluat luni criticile la adresa Chinei, afirmand ca Beijingul ar fi putut opri epidemia inainte ca aceasta sa se raspandeasca pe intreg globul si a precizat ca administratia sa realizeaza "investigatii serioase" asupra evenimentelor, informeaza Reuters si AFP.Vezi…

- Presedintele Donald Trump a reluat luni criticile la adresa Chinei, afirmand ca Beijingul ar fi putut opri epidemia inainte ca aceasta sa se raspandeasca pe intreg globul si a precizat ca administratia sa realizeaza "investigatii serioase" asupra evenimentelor, informeaza Reuters si AFP. "Facem investigatii…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a declarat miercuri ca Washingtonul are motive puternice sa creada ca autoritatile chineze nu au raportat cu promptitudine izbucnirea epidemiei cu noul coronavirus catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. In cadrul unei…

- Oficiali guvernamentali americani au avertizat miercuri in privinta pericolului reprezentat de hackerii nord-coreeni, atragand atentia in special asupra sectorului bancar si a serviciilor financiare, transmite Reuters, citata de news.ro.Motivul avertismentului, emis in comun de Departamentul…

- In plina criza pandemica, marile puteri nu stau cu mainile incrucișate și cauta soluții. China, SUA și Germania lucreaza asupra crearii unui vaccin anticoronavirus. Beijingul a autorizat deja primele teste.