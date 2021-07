Stiri pe aceeasi tema

- Rumsfeld este cunoscut pentru rolul sau central in planificarea și executarea Razboiului din Irak, inceput de administrația Bush in 2003. Ca membru al administrației George W. Bush, Rumsfeld a fost și unul dintre susținatorii razboiului impotriva terorii. Rumsfeld a fost unul dintre cei mai longevivi…

- Translatorii afgani care au colaborat pana acum cu trupele americane sau NATO se tem ca vor fi uciși de talibani, dupa retragerea tuturor trupelor straine din Afganistan. In ultimii 20 de ani de prezenta militara NATO in aceasta tara, circa 300.000 de civili afgani au lucrat pentru fortele armate ale…

- Austin a cerut valorificarea progreselor tehnologice si o mai buna integrare a operatiunilor militare la nivel global pentru a "intelege mai repede, a decide mai repede si a actiona mai repede"."Modul in care luptam in urmatorul razboi major va fi foarte diferit de modul in care am luptat in razboaiele…

- Trupele Aliantei Nord-Atlantice care participa la misiunea din Afganistan vor fi retrase in acelasi timp cu cele din Statele Unite, in septembrie 2021, anunta secretarul de Stat american, Antony Blinken.

- Doua fetițe ecuadoriene, in varsta de trei și cinci ani, au fost aruncate in mijlocul nopții din varful zidului inalt de patru metri, aflat la granița dintre Mexic și SUA. Serviciul american al Vamilor și Protecției Frontierelor (CBP) SUA a raportat incidentul, dupa ce un operator al camerelor de supraveghere…