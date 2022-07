Stiri pe aceeasi tema

- New York și San Francisco au declarat stare de alerta publica pe fondul creșterii alarmante a numarului de infectari cu virusul variola maimuței. Organizația Mondiala a Sanatații a declarat o ”urgența globala” weekendul trecut. Totodata, administrația Biden ia in considerare introducerea starii de urgența…

- Statul american New York a declarat stare de urgența din cauza variolei maimuței. Decizia guvernatoarei Kathy Hochul vine in condițiile in care statul are, acum, peste 25% dintre cazurile inregistrate de infectare cu variola maimuței din Statele Unite.

- Oficialii orasului New York au declarat variola maimutei o urgenta de sanatate publica, sambata, spunand ca orasul este epicentrul focarului statului si ca aceasta decizie va stimula masurile pentru a ajuta la incetinirea raspandirii bolii. „Estimam ca aproximativ 150.000 de new-yorkezi ar putea fi…

- Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a anunțat stare de urgența in stat din cauza raspandirii variolei maimuței. ”Declar stare de urgența pentru a consolida eforturile noastre continue de a ne confrunta cu focarul de variola”, a scris Hochul pe Twitter. Vaccinarea automata a mai multor new-yorkezi…

- Primaria din New York a cerut marti Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sa redenumeasca variola maimutei - "monkeypox" in limba engleza -, intrucat numele acestei boli este considerat stigmatizant si risca sa ii faca pe bolnavi mai degraba sa se izoleze decat sa solicite ingrijiri medicale, informeaza…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat, marți, ca va convoca o reniune a comitetului sau de urgența, in data de 23 iunie, pentru a evalua daca variola maimuței, boala extrem de contagioasa care a inceput sa se raspandeasca in Europa, reprezinta „o urgența de sanatate publica de interes internațional”.