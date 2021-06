Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a convenit marti cu Uniunea Europeana o suspendare timp de cinci ani a taxelor vamale instituite reciproc in disputa privind subventiile acordate companiilor Boeing si Airbus, in schimbul unui sprijin mai consistent al europenilor pentru SUA in fata Chinei, cooperarea…

- Liderul democrat de la Casa Alba a ajuns miercuri in Europa, unde va incerca sa repare relațiile transatlantice racite in timpul mandatului lui Donald Trump, sa ajunga la un compromis pe tema diferendelor cu liderii europeni, sa inchege o coaliție pentru contracararea Chinei și, nu in ultimul rand,…

- Sefii principalelor institutii ale Uniunii Europene si presedintele american Joe Biden se vor angaja la summitul de saptamâna viitoare sa aprofundeze cooperarea în vederea combaterii schimbarilor climatice, sa înceteze disputele comerciale, sa coopereze în politica fata de China…

- SUA trebuie sa ''treaca de la vorbe la fapte'' pentru a solutiona disputa cu Uniunea Europeana referitor la comertul cu otel si aluminiu, a sustinut miercuri vicepresedintele executiv al Comisiei Europene pentru o economie in serviciul cetatenilor, Valdis Dombrovskis, transmit AFP si…

- Presedintele american, biden_4130.html">Joe Biden, intentioneaza sa reevalueze saptamana aceasta lista societatilor chineze in care americanii sunt autorizati sa investeasca, in contextul in care noua administratie de la Washington are in vedere o revizuire a relatiilor, mentinand totodata presiunea…

- Suspendarea ar merge dincolo de perioada de 4 luni convenita de cele doua parti luna trecutp si ar da semnalul ca Bruxelles-ul vrea sa ajunga la un compromis intr-un conflict vechi de 16 ani referitor la subventiile pentru avioane. “Am propus suspendarea tuturor tarifelor reciproce timp de sase luni…