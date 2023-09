SUA, prin Casa Alba, si Uniunea Europeana(UE) au condamnat miercuri cele mai recente “atacuri brutale” ale Rusiei impotriva Ucrainei, printre care un bombardament asupra unei piete in estul acestei tari, soldat cu cel putin 17 morti, informeaza AFP, conform agerpres.ro. “Aceste atacuri brutale ale Rusiei subliniaza necesitatea de a sustine in continuare poporul ucrainean in […]