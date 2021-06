Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina si SUA incep luni un exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta ca a…

- „Rușii au exagerat intenționat o potențiala situație periculoasa pentru a da un mesaj politic Marii Britanii”, a declarat, pentru Libertatea, Iulian Fota, expert in relații internaționale, despre incidentul de la Marea Neagra in care Rusia a transmis ca forțele sale au deschis focul și au lansat bombe…

- Rusia a anunțat joi ca iși va retrage trupelor de la granița cu Ucraina. Imediat, Departamentul de Stat a transmis ca Statele Unite “asteapta fapte si nu vorbe” din partea Rusiei. Potrivit anunțului facut de Moscova vineri ar trebui sa inceapa retragerea trupelor pe care le-a masat in apropierea granitei…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi inceperea unor exercitii la scara larga in Crimeea si in Marea Neagra, la care participa peste 10.000 de militari si 40 de nave de razboi, precum si 20 de vase auxiliare, pe fondul tensiunilor cu Ucraina din cauza cresterii prezentei militare a Rusiei la frontiera…

- Doua nave de razboi ale Rusiei au tranzitat sambata stramtoarea Bosfor catre Marea Neagra, iar alte 15 vase mai mici au finalizat transferul catre aceasta mare, Moscova consolidandu-ti prezenta navala in contextul relatiilor tensionate cu Occidentul si cu Ucraina, transmite Reuters. Cresterea…

- Fortele navale ale Rusiei au inceput miercuri un exercitiu militar in Marea Neagra, inaintea sosirii asteptate a unor vase de razboi americane in zona, au relatat agentiile de presa ruse, in timp ce armata Ucrainei a transmis intr-un comunicat ca fortele sale au efectuat manevre cu tancuri si artilerie…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a cerut marti Rusiei sa-si retraga trupele pe care le comaseaza la frontiera cu Ucraina si a subliniat ca Alianta Nord-Atlantica, nu Moscova, este cea care va decide daca Ucraina va deveni membra a organizatiei, informeaza Reuters. ''In ultimele saptamani…