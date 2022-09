SUA și Rusia nu se înțeleg pe Pământ, dar în spațiu lucrurile stau altfel SUA și Rusia sunt din ce in ce mai mult pe poziții greu de conciliat in ceea ce privește conflictul din Ucraina, și in alte chestiuni ce au legatura cu situația de pe Pamant, dar continua colaborarea in spațiu. Un astronaut american si doi cosmonauti rusi vor zbura impreuna miercuri spre Statia Spatiala Internationala (ISS), o misiune considerata un semnal rar de cooperare intre cele doua tari in contextul tensiunilor cauzate de razboiul din Ucraina. Frank Rubio de la NASA si Serghei Prokopiev si Dmitri Petelin de la agentia spatiala rusa Roscosmos se vor imbarca intr-o capsula Soiuz ce va fi… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bursa din Moscova a declarat saptamana trecuta ca va permite clientilor din jurisdictii ”prietenoase” sa inceapa tranzactionarea de obligatiuni, dupa o pauza de aproape sase luni, dar ulterior a spus ca acest lucru se va aplica doar pietei de instrumente derivate, nu pietei principale de valori. Analistii…

- Grupul celor 7 cele mai bogate economii iși propune sa puna in aplicare un mecanism care sa plafoneze prețurile exporturilor de petrol rusesc pana pe 5 decembrie, cand vor intra in vigoare sancțiunile Uniunii Europene care interzic importurile maritime de țiței rusesc, a declarat un oficial al grupului…

- In timp ce tensiunile continua sa creasca intre Rusia și Occident din cauza razboiului din Ucraina, Moscova a anunțat ca va parasi Stația Spațiala Internaționala (ISS) dupa 2024. Decizia, relatata de presa rusa, a fost anunțata in timpul unei intalniri intre președintele rus Vladimir Putin și Iuri Borisov,…

- ”Este destul de enorm, dar trebuie sa spun ca cea mai mare parte, peste 12 miliarde (este blocata) in cinci state membre” UE, precizeaza Didier Reynders la Praga, in cadrul unei reuniuni a ministrilor Justitiei din UE. El nu spune insa care sunt aceste cinci tari. Ministrul german al Finantelor Christian…

- Marți, premierul italian Mario Draghi a afirmat ca presedintele Indoneziei, Joko Widodo, a exclus posibilitatea ca omologul sau rus Vladimir Putin sa fie prezent fizic la summitul G20 din noiembrie, transmite AFP cu referire la Agerpres.ro . La incheierea reuniunii la varf a G7 – grupul celor mai industrializate…

- Liderii celor mai industrializate șapte țari din lume (G7) iau zilele acestea, in Germania, o serie de decizii pentru contracararea expansiunii Chinei și limitarea efectelor cauzate de razboiul dus de Rusia in Ucraina. Programul G7 urmarește sa stranga 600 de miliarde de dolari care sa fie investiți…

- Presedintele rus Vladimir Putin intentioneaza sa participe la summitul G20 din noiembrie de la Bali, in Indonezia, dupa ce a primit o invitatie oficiala, a anuntat luni consilierul Kremlinului, Iuri Usakov, informeaza Agerpres, care preia AFP. „Am primit invitatia oficiala (…). Am raspuns pozitiv spunand…

- Kremlinul a respins afirmațiile potrivit carora a intrat in incapacitate de plata a datoriei sale externe pentru prima data in mai mult de un secol, dupa ce a expirat o perioada de grație pentru plata dobanzilor de 100 de milioane de dolari. In cadrul unei convorbiri cu reporterii, purtatorul de cuvant…