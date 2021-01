Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Joseph Biden a anuntat intentia de prelungire timp de cel putin cinci ani a Noului Tratat pentru Reducerea Armamentului Strategic (Noul START), iar Kremlinul a salutat decizia, subliniind insa ca asteapta detalii despre propunere, potrivit Mediafax. "Presedintele a spus clar…

- Presedintele american, Joe Biden, a propus joi prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice New START incheiat intre SUA si Rusia, care expira la inceputul lui februarie si pe care Donald Trump nu a reusit sa il prelungeasca, afisand in acelasi timp fermitate in…

- Presedintele american, Joe Biden, a propus joi prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice New START incheiat intre SUA si Rusia, care expira la inceputul lui februarie si pe care Donald Trump nu a reusit sa il prelungeasca, afisand in acelasi timp fermitate in fata…

- Noul presedinte american, Joe Biden, doreste prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice New START încheiat între SUA si Rusia, care expira la începutul lui februarie, a anuntat joi purtatoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, citata de AFP.…

- Cotația acțiunilor Xiaomi cadea vineri cu 11% la deschiderea Bursei din Hong Kong, dupa ce producatorul chinez de telefoane mobile a fost înscris de Statele Unite pe o lista neagra a companiilor supuse sancțiunilor americane din cauza legaturilor cu armata Chinei, potrivit AFP.Aceasta…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri seara situația din America, cand procesul de validare a victoriei lui Joe Biden a fost suspendat dupa ce suporterii lui Donald Trump au patruns cu forța in sediul Congresului. „Acesta este terorism la nivel de stat condus si initatde catre presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat joi speranta ca presedintele-ales al SUA, Joe Biden, va ajuta la rezolvarea problemelor din relatia dintre Moscova si Washington si spus ca se asteapta ca Donald Trump sa aiba in continuare un cuvant greu de spus in viata politica americana, relateaza…

- Seful diplomatiei ruse a calificat joi sistemul electoral american drept unul din cele mai "arhaice" din lume, dupa victoria lui Joe Biden contestata de Donald Trump, potrivit Ria Novosti și La Libre."Ei au fara îndoiala sistemul electoral cel mai arhaic existent în cele…