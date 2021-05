Stiri pe aceeasi tema

- Dupa retragerea trupelor ruse de la granița cu Ucraina, acolo au mai ramas zeci de mii de militari. Despre acest lucru a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de TASS, menționind ca acesta este un numar mult mai mare decit inainte de escaladarea situației. "Vom discuta despre…

- Rubla s-a apreciat vineri, dupa ce Banca Centrala a Rusiei a majorat surprinzator dobanda de baza, si Moscova a inceput retragerea trupelor din apropierea granitei cu Ucraina, transmite Reuters, arata Agerpres. Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca mai mult de 20 de nave din flota…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a anunțat astazi despre incheierea exercițiilor militare din Crimeea și in bazinul Marii Negre și a ordonat trupelor sa se intoarca la locurile permanente de dislocare, scrie tvrain.ru .

- Tensiunea pare sa creasca in intensitate de la zi la zi. O nava militara rusa a lansat rachete de croaziera Kalibr in cadrul unor simulari de razboi in Marea Neagra care survin in contextul unei mobilizari masive de trupe ruse la granita cu Ucraina si unor tensiuni sporite in Donbas. Chemat…

- Rusia nu vrea sa lupte impotriva NATO, dar nu va avea nicio problema sa foloseasca forța impotriva Moldovei, Ucrainei și Georgiei. Moscova vrea sa izoleze Ucraina de Marea Neagra și apoi sa iși extinda capacitatea de a controla regiunea. Acesta este motivul pentru care menține peste 2.000 de soldați…

- Doua nave de razboi ale Rusiei au tranzitat sambata stramtoarea Bosfor catre Marea Neagra, iar alte 15 vase mai mici au finalizat transferul catre aceasta mare, Moscova consolidandu-ti prezenta navala in contextul relatiilor tensionate cu Occidentul si cu Ucraina, transmite Reuters.

- Pe fondul tensiunilor reinnoite din estul Ucrainei, Rusia a trimis 15 nave de razboi in Marea Neagra pentru manevre, relateaza DPA, citata de Agerpres. Ele au trecut sambata prin Stramtoarea Kerci din Peninsula Crimeea, a anuntat marina, potrivit agentiei de presa Interfax. Nu s-a anuntat initial cat…

- Rusia a anuntat luni ca este in contact la nivel inalt cu Statele Unite in legatura cu tensiunile din Ucraina si a respins temerile legate de prezenta sporita in regiune a trupelor rusesti, angajandu-se in acelasi timp sa raspunda noilor sanctiuni ucrainene.