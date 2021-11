Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a criticat sistemele balistice NATO din Romania si intensificarea activitatilor militare ale Aliantei Nord-Atlantice in Marea Neagra, iar armata rusa a anuntat efectuarea unui nou test cu racheta hipersonica. Activitatile militare ale tarilor occidentale in Marea…

- Exista un risc mai mare de izbucnire accidentala a unui conflict intre Occident si Rusia decat in in orice alt moment de la incheierea Razboiului Rece, in contextul in care multe dintre traditionalele instrumente diplomatice nu mai sunt disponibile, a declarat sambata generalul Nick Carter, seful fortelor…

- Pandemia a creat un fenomen la nivel uman, despre care s-ar putea spune ca exista de cand lumea: oamenii in general și romanii in mod special apeleaza la tot mai multe tratamente neautorizate. De ceva timp in Romania e la mare cautare Arbidolul, pe fondul faptului ca mulți vor sa se trateze de Covid…

- Pe masura ce valul devastator al variantei Delta se atenueaza in unele regiuni de pe glob, oamenii de știința incearca sa afle cand, unde și daca in 2022 Covid-19 va deveni o boala endemica. Pentru a raspunde la aceste intrebari, Reuters a consultat mai mulți experți de top in acest domeniu. Ei se…

- Declaratiile lui Blinken, facute intr-un interviu acordat duminica CNN, au avut loc la o zi dupa ce Statele Unite, Germania, Franta si Marea Britanie au cerut Iranului sa reia respectarea acordului nuclear din 2015 pentru ”a evita o escaladare periculoasa”. Acordul, in temeiul caruia Iranul restransese…

- Prețul gazelor in Marea Britanie și in Europa s-a prabușit vineri cu pana la o cincime, in urma semnalelor ca Rusia va crește exporturile catre regiune, dupa ce a restricționat livrarile timp de luni de zile relateaza Financial Times.

- Nicio tara terta nu are drept de veto asupra aspiratiei Ucrainei de a se alatura NATO, a declarat secretarul american al apararii, Lloyd Austin, aflat intr-o vizita la Kiev, raspunzand la o intrebare despre obiectiile Rusiei fata de integrarea Ucrainei in Alianta Nord-Atlantica, potrivit Reuters si…

- Indicele pan-European STOXX 600 a crescut cu 1,6%, inversand pierderile saptamanale, achizitii de actiuni fiind observate in toate sectoarele. Cea mai mica crestere a actiunilor a avut loc in sectorul energiei, de 0,2%. Volatilitatea pietei s-a amplificat in ultimele saptamani din cauza ingrijorarii…