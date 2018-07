Statele Unite si Mexicul au promis marti ca vor coopera cu state din America Centrala pentru a reuni cat mai curand posibil familii de migranti separate la granita SUA, in contextul in care administratia presedintelui Donald Trump s-a confruntat cu critici asupra acestei masuri, relateaza Reuters.



Peste 2.300 de copii au fost separati de parintii lor dupa ce administratia SUA a pus in aplicare o politica de ''toleranta zero'', la inceputul lunii mai. Anuntata in aprilie, politica de 'toleranta zero' implica separarea copiilor de parintii lor, care erau imediat…