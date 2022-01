Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu vede niciun motiv sa dramatizeze tensiunile dintre Ucraina si Rusia si nu intentioneaza deocamdata sa se ia dupa Statele Unite care au rechemat familiile diplomatilor lor, a anuntat luni seful diplomatiei europene, citat de France Presse si Reuters, scrie AGERPRES. "Cred ca nu…

- Statele Unite și Marea Britanie au inceput retragerea pesonalului de la ambasadele din Ucraina, in schimb Uniunea Europeana apreciaza ca ”nu ar trebui sa dramatizam situația”, transmit agențiile internaționale. SUA, primele masuri in Ucraina Departamentul SUA a autorizat personalul local sa paraseasca…

- Executivul SUA a ordonat familiilor diplomatilor americani aflati la Kiev sa paraseasca Ucraina „din cauza amenintarii continue cu o operatiune militara rusa”, conform unui anunt facut duminica de Departamentul de Stat, informeaza AFP, citata de Agerpres. Personalul local si cel neesential pot parasi…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Liz Truss, a avertizat miercuri Rusia ca ar face "o mare greseala" daca ar ataca Ucraina si a spus ca Londra colaboreaza strans cu aliatii sai din NATO pentru a sprijini Kievul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Miscarile de trupe rusesti in apropierea…

- Rusia a anuntat miercuri ca pana la inceputul lunii decembrie va desfasura in Crimeea anexata un nou regiment de parasutisti si a criticat un acord convenit intre Ucraina si Marea Britanie menit sa consolideze fortele navale ucrainene, conform Rusiei acest acord aratand ca activitatile militare britanice…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat luni, in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, drept o ”provocare” exercitiile militare efectuate de SUA si NATO in Marea Neagra, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, relateaza AFP. In convorbirea cu presedintele…