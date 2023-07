SUA și legalizarea națională a canabisului Chiar daca consumul de marijuana in scopuri recreaționale este acum legal in 23 de state și majoritatea americanilor susțin incetarea interdicției federale, investitorii, antreprenorii și politicienii nu trag speranțe ca vor fi schimbari majore in urmatorii 10 ani. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a anunțat recent ca, daca va fi ales președinte al Statelor Unite in 2024, nu va dezincrimina canabisul. „Nu cred ca am face asta”, a declarat saptamana trecuta DeSantis. Florida este cea mai mare piața de marijuana medicala din țara, cu vanzari anuale de peste 1 miliard de dolari, noteaza Forbes.com.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

