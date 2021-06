Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat ca China a acționat „mai represiv” la ea acasa și „mai agresiv” in strainatate, in ultimii ani. Statele Unite nu vor lasa China sa conteste ordinea mondiala. Acesta este, in esența, mesajul pe care secretarul de stat al SUA, Antony…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a avertizat duminica China "tot mai agresiva" impotriva oricarei incercari de a schimba statu-quo-ul in privinta Taiwanului, afirmand ca aceasta ar fi o "grava eroare", noteaza AFP. "Ceea ce vedem si ceea ce ne ingrijoreaza cu adevarat sunt actiuni tot mai…

- Actiunile Chinei "ameninta ordinea bazata pe reguli care garanteaza stabilitatea mondiala", a declarat joi seful diplomatiei americane, Antony Blinken, in deschiderea unei intalniri de doua zile cu omologii sai chinezi in Alaska, noteaza AFP. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID,…

- O delegație americana condusa de secretarul de stat Antony Blinken s-a intalnit, joi, cu reprezentanții Chinei, in Alaska. Cele doua parți, care promisesera ca vor da carțile (aproape) pe fața, au schimbat cuvinte dure in acest prim meci Washington-Beijing de la inceputul mandatului lui Joe Biden. SUAși…

- Sefii diplomatiilor americana si chineza se intalnesc joi in Alaska pentru prima oara fata in fata de la instalarea lui Joe Biden la Casa Alba, o reuniune in cursul careia se asteapta sa fie etalate dezacordurile profunde si adeseori ireconciliabile dintre primele doua puteri mondiale angajate intr-o…

- Presedintii din Statele Unite si China, Joe Biden si Xi Jinping, ar putea avea o intalnire, in mod virtual, in aprilie, daca reuniunea americano-chineza organizata joi in Alaska va fi un succes, anunța MEDIAFAX. Conform unor surse citate de publicatia The Wall Street Journal, China propune…

- Secretarul american de Stat, Antony Blinken, aflat intr-o vizita in Japonia, a criticat, marti, China pentru folosirea pe scara larga a ”fortei si constrangerii” pe scena internationala, avertizand ca Statele Unite vor raspunde, daca va fi necesar, transmite CNBC. Citește și: Decizie cu parfum…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a declarat sâmbata ca se deplaseaza în Asia pentru a discuta cu aliatii SUA despre modalitatile de consolidare a cooperarii militare în regiune pentru a crea o "descurajare credibila" împotriva Chinei, informeaza AFP și Agerpres. Lloyd…