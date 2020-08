Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si China au reafirmat, marti, angajamentul de respectare a primei etape a Acordului comercial bilateral, in pofida tensiunilor din ultima perioada, informeaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru Afaceri Comerciale si secretarul american…

- Pompeo a cerut tarilor europene sa se uneasca impotriva Partidului Comunist Chinez, despre care a afirmat ca se foloseste de forta economica pentru a-si exercita influenta in lume. ”Ce se intampla acum este Razboiul Rece 2.0. Provocarea de a rezista pericolului Partidului Comunist Chinez este in anumite…

- Directorul Centrului Național pentru Contrainformații și Securitate al SUA, William Evanina, a declarat ca Beijingul iși extinde influența pentru a contura climatul politic din Statele Unite. Autoritațile chineze doresc ca președintele american Donald Trump sa nu fie reales la alegerile din noiembrie.…

- Relațiile sunt în cadere libera. Întrucât cele doua puteri se confrunta pe terenul tehnologiei, al teritoriilor și al supremației, ele se izbesc de același risc, disputele putându-se transforma în conflicte militare, potrivit New York Times, citat de Rador.Încetul…

- Administratia Chinei a avertizat, joi, Marea Britanie si Australia sa evite actiunile de a le oferi ajutor locuitorilor din Hong Kong, pe fondul amplificarii tensiunilor cu alianta pentru schimburi de informatii clasificate Cinci Ochi (Five Eyes), noteaza Mediafax.Ministerul chinez de Externe…

- Infruntarea titanilor. Cele mai mari puteri ale lumii nu reușesc sa aplaneze tensiunile dintre ele, pe fondul pandemiei cu coronavirus Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si inaltul responsabil chinez Yang Jiechi au avut miercuri, in Hawaii, o reuniune de criza, care nu a reusit sa aplaneze tensiunile…

- Beijingul vrea sa sublinieze ca ciocnirile dintre poliție și protestatari din orașele americane inseamna ca Washingtonul nu are dreptul sa critice represiunile din Hong Kong. In decriptarea manifestanților, președintele Donald Trump folosește aparent retorica similara cu ceea ce spune puterea comunista…

- Ministrul chinez al Afacerilor Externe denunța in special acuzațiile lui Donald Trump cu privire la originea coronavirusului aparut in Wuhan, potrivit Le Point, citat de Rador si Hotnews. Relațiile chino-americane sunt din ce in ce mai proaste. Recent, ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a vorbit…