SUA: Senatul va primi luni rezoluția de punere sub acuzare a…

Rezoluția de punere sub acuzare a Donald Trump va fi transmisa Senatului american luni, primul pas al declanșarii procesului fostului președinte republican în camera superioara a Congresului, anunța CNN.



&"Am vorbit cu președintele [Camerei Reprezentanților] Pelosi care m-a informat ca articolele [de punere sub acuzare] vor fi trimise Senatului luni&", a anunțat Chuck Schumer, președintele democrat al Senatului.



Transmiterea rezoluției luni înseamna ca procesul fostului președinte republican ar putea începe marți la ora prânzului daca senatorii nu ajung la…