Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Statelor Unite a adoptat marți, în mod unanim, proiectul de lege privind protecția drepturilor umane în Hong Kong, în contextul escaladarii actelor de violența dintre manifestanții pro-democrație și forțele locale de ordine, scrie Mediafax, citând Reuters. „Actul…

- China a avertizat miercuri ca va lua masuri dure împotriva Statelor Unite daca președintele Trump semneaza legea care ar duce la revizuirea anuala a statutului comercial special al orașului Hong Kong și ar putea sancționa oficialii chinezi, scrie Politico. "Daca documentul în cauza…

- Acordul substanțial dintre SUA și China pare sa fi intrat deja în ceața, mai ales în ceea ce privește promisiunea Chinei de a crește achiziția produselor agricole, scrie CNBC, citând Wall Street Journal. Angajamentul chinez de a cumpara mai multe produse de la fermierii din…

- Șefa guvernului din Hong Kong, Carrie Lam, a fost nevoita miercuri sa renunțe la un discurs foarte așteptat privind politica generala dupa ce a fost huiduita de parlamentari, în mijlocul unor scene haotice în parlamentul local, scrie AFP.Discursul de politica generala era prezentat…

- Hunter Biden, fiul fostului vicepreședinte american Joe Biden, si-a aparat duminica pentru prima data activitatea în Ucraina și China, dupa criticile președintelui Donald Trump, care la rândul sau a implicat Casa Alba într-o ancheta care ar putea duce la destituirea sa, potrivit Reuters,…

- Mii de oameni au ieșit marți pe strazile din Hong Kong în semn de protest fața de ceremoniile militare organizate la Beijing cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la crearea Partidului Comunist Chinez, relateaza BBC.

- Ambasadorul Germaniei in China a fost convocat de Beijing, nemultumit de intalnirea luni, la Berlin, a unui activist in favoarea democratiei de la Hong Kong cu seful diplomatiei germane, a anuntat miercuri Chinei in Germania, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Anunț de ultima ora…

- Protestele sangeroase din Hong Kong, care au depașit o suta de zile de manifestare continua, sunt pe cale sa angajeze un curent anti-etatist planetar de proporții, prin magnitudinea și simbolistica desfașurarii lor. Manifestațiile au inceput sporadic, inca din luna martie 2019, și au crescut in intensitate,…