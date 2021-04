SUA: Secretarul de stat Blinken consideră drept provocator anunţul Iranului privind îmbogăţirea uraniului cu 60% Secretarul de stat american Antony Blinken a calificat miercuri anuntul Iranului cu privire la intentia de a incepe imbogatirea uraniului cu puritate de 60% ca fiind "provocator", afirmand ca aceasta decizie ridica semne de intrebare cu privire la seriozitatea cu care Teheranul abordeaza negocierile nucleare de la Viena, transmite Reuters.



Iranul a declarat ca va imbogati uraniu cu 60%, un pas important spre 90% cat este necesar pentru utilizarea sa in scopuri militare, de la nivelul de 20% atins pana in prezent, ca raspuns la ceea ce sustine ca a fost un act de sabotarea a instalatiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

