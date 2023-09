Stiri pe aceeasi tema

- Zeus, 3 ani și jumatate, cel mai inalt caine mascul din lume (104,6 centimetri), a murit, pe 12 septembrie, dupa ce a fost depistat de veterinari cu un cancer osos. Marelui Danez a trebuit sa-i fie amputata laba dreapta din fața și a facut penumonie, dupa operație, relateaza Guiness World Records.„Suntem…

- In SUA se inregistreaza o criza, deoarece apele subterane sint pompate rapid, provocind falii in sud-vestul țarii pe kilometri intregi. Astfel de falii au fost descoperite in Arizona, Utah și California. Apele subterane sint una dintre cele mai importante surse de apa dulce de pe Pamint, asigurind aproape…

- Brenna Siperko, 20 de ani, din Ellicott City, statul american Maryland, a descoperit 65 de frați vitregi, care, ca și ea, s-au nascut cu aportul aceluiași donator de sperma, relateaza USA Today.Parinții nu i-au ascuns tinerei și fratelui ei mai mic ca s-au nascut datorita unui donator, iar fata a vrut…

- Ambasada Statelor Unite in Romania alaturi de American Councils for International Education (Consiliile Americane pentru Educație Internaționala) și de Ministerul Educației Naționale invita liceenii cu cetațenie romana sa participe la Programul FLEX 2024-2025. Programul educațional FLEX este finanțat de catre Departamentul de Stat…

- Un incendiu masiv a devastat desertul Mojave si a provocat ,,tornade de foc” la sfarsitul saptamanii trecute in regiunea aflata intre California si Nevada, unde cresc numerosi copaci Joshua, au anuntat autoritatile americane, relateaza AFP. Incendiul, denumit „York Fire”, a izbucnit vineri, 28 iulie,…

- Cercetatorii au observat cum bucați de metal se fisureaza și se refac fara intervenție umana, rasturnand teorii științifice fundamentale. Daca acest fenomen poate fi exploatat, ar putea declanșa o revoluție in inginerie, creand motoare, poduri și avioane care se vindeca singure, devenind astfel mai…