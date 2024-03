Stiri pe aceeasi tema

- Coridorul Vertical este urmatorul proiect vizionar pentru dezvoltarea energetica a regiunii, a declarat subsecretarul de stat american pentru resurse energetice, Jeffrey Pyatt, la Forumul Macedonia de Est și Tracia, organizat pentru al doilea an consecutiv la Alexandroupolis, informeaza Financial Intelligence.…

- Politistii atrag atentia asupra unei noi metode de frauda care are drept tinte clientii bancilor. Acestia pot fi contactati prin e-mail sau SMS de catre persoane care pretind ca sunt de la departamente antifrauda ale bancilor si care, sub pretextul unei plati „suspecte”, cer date de pe card si codul…

- Principiile dietei 333Dieta 333 se bazeaza pe un concept simplu: consumul a trei alimente principale, efectuarea a trei tipuri de exerciții fizice și respectarea a trei reguli de baza pe parcursul zilei. Aceasta abordare tripartita este proiectata pentru a promova o pierdere in greutate sustenabila…

- Obiceiurile alimentare sanatoase se invața și ne pot influența intreaga viața. Alimentația inadecvata poate cauza, atat la adulți, cat și la copii, depresie sau hiperactivitate, iar din pacate, educația pentru un stil de viața sanatos, este prea puțin promovata in Romania. Acesta e și motivul pentru…

- Marți, la sediul Federației Romane de Fotbal, au fost stabilite meciurile de baraj pentru promovarea in Liga 3. „Fotbalul mic” mai are o luna de pauza. Cele 10 serii din al treilea eșalon vor fi reluate pe 9 martie. Tot luna viitoare sunt programate și primele meciuri din Liga 4 FRF a stabilit imperecherea…

- BerbecAceasta luna e despre curaj și inovație. Cu Mercur in Varsator, ideile tale neconvenționale sunt acum in centrul atenției. Este momentul sa iți asumi riscuri și sa imbrațișezi schimbarile. In jurul datei de 9, Luna Noua iți ofera oportunitatea sa-ți largești orizonturile. Fii deschis spre noi…

- Fara dovezi de la autoritați, niciun produs, fie care vorbim de alimente, haine sau detergenți, nu mai poate fi promovat drept bio, eco, organic sau biodegradabil. Este o noua directiva europeana care interzice orice fel de informații inșelatoare despre produse. Europarlamentarii spun ca interdicția…