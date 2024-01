Stiri pe aceeasi tema

- In curand, Statele Unite nu vor mai putea livra Ucrainei rachete de interceptare pentru complexele de rachete sol-aer Patriot, a scris ziarul New York Times, citand oficiali de la Casa Alba și Pentagon, conform Rador Radio Romania.Potrivit acestora, Washingtonul nu va putea asigura bateriile Patriot…

- Cel mai mare producator rus de diamante va fi sancționat de Uniunea Europeana . Oficialii de la Bruxelles au anunțat ca grupul Alrosa alaturi de directorul general vor fi sancționați in conformitate cu pachetul de masuri adoptat in decembrie in urma razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. …

- Explozii puternice au fost auzite in unele parti din sud-vestul Rusiei si in Crimeea ocupata, in cursul noptii, transmite BBC. Oficialii rusi spun ca orasul de frontiera Belgorod, unde 25 de persoane au fost ucise sambata, a fost atacat din nou, precum si Sevastopol, in Crimeea, unde o racheta ucraineana…

- Seful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba, le-a cerut aliatilor occidentali „sa-si accelereze” livrarile de arme catre Ucraina, dupa un nou atac masiv rusesc marti dimineata, soldat cu cel putin cinci morti, potrivit AFP. Intr-un comunicat de presa, Kuleba a cerut Occidentului sa „reactioneze decisiv”…

- Seful fortelor armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnii, a declarat ca este necesar sa se continue administrarea de pierderi importante armatei ruse pana cand Moscova va decide sa renunte la razboiul declansat in urma cu aproape doi ani.“Am spus odata ca una dintre cele mai mari greseli ale mele a fost…

- Germania va desfasura patru avioane de lupta Eurofighter in Romania pentru a sprijini misiunea de politie aeriana a NATO de la sfarsitul lui noiembrie, a declarat o sursa din domeniul securitatii pentru agenția Reuters, misiunea venind la cateva saptamani dupa atacurile Rusiei asupra unor porturi ucrainene…

- Cotidianul american scrie ca Kievul se afla la originea atentatului comis in august 2022 in apropiere de Moscova in care a fost asasinata Daria Dughina, o aparatoare apriga a invaziei Ucrainei, fiica ultranationalistului rus Aleksandr Dughin. Masina in care a fost ucisa aceasta femeie, la varsta de…

- Fortele ruse au doborat duminica trei rachete ucrainene care vizau Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014 si vizata in mod regulat de atacuri ale fortelor de la Kiev, a declarat un oficial rus, potrivit AFP, informeaza News.ro."Trei rachete inamice care vizau Crimeea au fost doborate" in regiunea…