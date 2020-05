Stiri pe aceeasi tema

- SUA vrea sa finanțeze un vaccin impotriva COVID-19, realizat de compania britanico-suedeza Astra Zeneca. Suma se ridica la 1,2 miliarde de dolari. Autoritațile americane au anunțat deja ca vor...

- Suma de 25 de miliarde dolari pare uriasa, dar este un marunțiș fața de ce avem de pierdut in lipsa unui vaccin. Uniunea Europeana planuiește sa stranga 8 miliarde de dolari pentru cercetarea și producerea unui nou vaccin. Deși scopul declarat e ambițios, și nici macar nu e clar ca obiectivul va fi…

- Primele studii clinice (realizate pe pacienti umani, n.r.) pentru testarea unui vaccin dezvoltat impotriva noului coronavirus vor fi lansate in Germania de compania BioNTech, cu sediul in orasul Meinz, in colaborare cu laboratorul american Pfizer, a anuntat miercuri autoritatea federala germana care…

- Mai multe actiuni judiciare colective impotriva administratiei din China au fost lansate deja in Statele Unite. Inițiatorii solicita daune materiale de mii de miliarde de dolari pentru efectele pandemiei.

- Mii de plangeri individuale și colective au fost depuse in instanțele din Statele Unite in ultimele cateva saptamani din cauza efectelor produse de pandemia de coronavirus, cu zeci de miliarde de dolari cerute drept despagubiri. Printre țintele...

- Statele Unite au aprobat 661.000 de imprumuturi catre micile afaceri, in valoare totala de 168 miliarde dolari, in conformitate cu programul adoptat luna trecuta pentru stimularea economie, afectata de pandemia de coronavirus (COVID-19), a anuntat vineri consilierul economic al Casei Albe, Larry…

- Madonna a anuntat ca a donat un milion de dolari fundatiei conduse de Bill si Melinda Gates pentru a lupta impotriva COVID-19, mai exact pentru dezvoltarea unui vaccin. Potrivit Metro.co.uk, inițiativa celor doi soți Gates, denumita The Gates Philanthropy Partners' COVID-19 Therapeutics Accelerator,…

- Congresul SUA a aprobat joi un plan de urgenta de 8,3 miliarde de dolari pentru a finanta lupta impotriva noului coronavirus care se raspandeste in Statele Unite, relateaza AFP. Senatul american a votat practic in unanimitate in favoarea acestei finantari exceptionale, rezultata dintr-un…