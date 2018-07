Stiri pe aceeasi tema

- Scott Pruitt, directorul Agentiei americane pentru Protectia Mediului (EPA), a demisionat joi din functie, pentru fondul criticilor aparute dupa o serie de hotarari administrative, relateaza CNBC.

- Directorul general al grupului american Intel a anunțat joi ca demisioneaza. Brian Krzanich, in varsta de 58 de ani, a luat aceasta decizie dupa ce s-a descoperit ca ar fi avut o aventura cu una dintre angajate.

- Regia Naționala a Padurilor (RNP) Romsilva anunta printr-un comunicat de presa ca la acțiunile de impadurire din aceasta primavara au participat peste 23.000 de voluntari. “Din cei 23.375 de voluntari inregistrați la nivel național, 14.365 sunt elevi, 1.930 sunt cadre didactice, iar 386 studenți. De…

- Peste un milion de capace de PET-uri au fost colectate de copiii din judetul Satu Mare in vederea realizarii unui tablou care ar putea ajunge in Cartea Recordurilor, a declarat, luni, directorul Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Satu Mare, Elisabeta Bekessy, in carul unei intalniri cu profesorii…

- Directorul general al Apple, Tim Cook, si Rupert Murdoch, s-au numarat printre invitati la primul dineu de stat organizat de presedintele american Donald Trump, cu Franta, marti seara, la Casa Alba, scrie CNN.Tim Cook a ajuns la dineu insotit de vicepresedinta Apple, Lisa Jackson, care a ocupat…

- Razvan Arteni Fermierii programați sa se prezinte la centrele locale ale Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Vaslui pe 30 aprilie și 1 mai iși vor putea depune documentele fara probleme. Directorul instituției, Razvan Arteni, a luat decizia ca serviciile de specialitate sa lucreze…

- Un nor de praf saharian venit din Ungaria a dus la asternerea unei pelicule fine pe masinile din Oradea, dar sanatatea populatiei nu este afectata, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Bihor, Loredana Tirt, a declarat, marti,…

- Zeci de democrați din Camera Reprezentanților au cerut vineri președintelui SUA, printr-o scrisoare, sa il demita pe șeful Agenției pentru Protecția Mediului (EPA), Scott Pruitt, informeaza Reuters.